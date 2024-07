Wereldwijde computerstoring: meerdere vluchten geannuleerd

Eindhoven Airport heeft vrijdagochtend grote problemen door een wereldwijde computerstoring. Een groot deel van de computers met het besturingssysteem Windows 10 is getroffen door de storing en veel bedrijven zijn slachtoffer. Het leidt tot lange rijen van tot tachtig meter lang bij incheckbalies. Vluchten naar onder andere Vilnius, Warschau en Ibiza zijn geannuleerd.

Ook de passagiers zelf moeten handmatig ingecheckt worden aan de balies. Er staan daarom lange rijen bij de balies. "Ook mensen die thuis hebben ingecheckt moeten vanwege de storing mogelijk alsnog handmatig inchecken. Als je nu ruimbagage hebt sta je sowieso in de rij." Om toestellen toch zo snel mogelijk te laten vertrekken, wordt aan mensen gevraagd uit de rij te stappen en eerdere vluchten voorrang te geven.

De wereldwijde computerstoring 'kon niet op een slechter moment komen', zegt reisbranchevereniging ANVR. "Dit is een van de drukste weken van het jaar, midden in de zomervakantie. De consequenties zijn nog veel groter dan op een doordeweekse dag op een ander moment in het jaar", aldus directeur Frank Radstake.

"Dit is een ramp, met name voor de reizigers die het treft", stelt hij. Reisorganisaties zijn nu vooral druk met de problemen oplossen die door de computer zijn ontstaan, volgens de directeur.

Storing treft de hele wereld

In Nederland en in de rest van de wereld worden door internationale media computerstoringen gemeld. Dat heeft te maken met problemen bij het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. Meerdere internationale vluchten bijvoorbeeld moeten aan de grond blijven door de storing.

Verschillende bedrijven en instanties melden problemen in Nederland. Zo ziet de KLM zich genoodzaakt om 'de operatie grotendeels te staken', lukt het de klantenservice van het UWV niet om dossiers te openen van mensen met een uitkering, ligt in Utrecht een deel van het busverkeer plat en hebben sommige ziekenhuizen operaties moeten uitstellen.

Overigens lijken ziekenhuizen in onze provincie vooralsnog geen last te hebben van de storing. Zowel het Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zeggen geen problemen te ervaren.