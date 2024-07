Zo riskant is een accu aan de lader als je op vakantie bent

Een van de meest voorkomende boosdoeners in het geval van een woningbrand zijn elektrische apparaten en accu's van telefoons en e-bikes. Een gemiddeld huishouden heeft zo'n honderd accu's en batterijen in huis. Die zitten bijvoorbeeld in je laptop, speelgoed, elektrische tandenborstels, afstandsbedieningen, de thermostaat, muziekboxen, fietslampjes en je elektrische fiets. Vooral die laatste zorgt nog wel eens voor problemen. Hoe laat je deze veilig achter als je op vakantie gaat?

Aan de Nuenenseweg in Eindhoven brak donderdagavond brand uit nadat bewoners van het huis tijdens hun vakantie de accu's van hun elektrische fietsen niet van de stroom hadden gehaald toen ze vertrokken. Een vrouw die op het huis past, ontdekte de brand net op tijd, waardoor grote schade kon worden voorkomen.

Buitenshuis laden met de goede lader

Allereerst is het belangrijk dat gebruikers de meegeleverde oplader gebruiken, geeft Ik Laad Veilig aan, een initiatief van de brandweer. "Goedkope kabels leveren niet altijd de juiste spanning en daardoor kan kortsluiting ontstaan." Ook een verlengsnoer kan extra risico's met zich meebrengen.

Wie zijn elektrische fiets thuis wil opladen, doet er verstandig aan dat niet in huis te doen. Bij e-bikes en e-steps is het vooral belangrijk dat je deze buiten en op een vlakke ondergrond oplaadt. Daarmee wordt het risico van een woningbrand bij een eventuele brand een stuk kleiner. Mocht je ze toch in de schuur opladen, zet ze dan in de buurt van een brandmelder.

Voor de vakantiegangers

Het is ook niet verstandig de batterij te lang aan de oplader te hangen. De accu hoeft niet per se voor honderd procent gevuld te worden – als je tenminste geen lange tocht in het vooruitzicht hebt.

Door de accu in het stopcontact te laten zitten als hij eigenlijk al vol is, kun je de batterij overladen. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan, meldt een woordvoerder van veiligheidsregio West-Brabant. Mocht je nu zelf op vakantie zijn en beseffen dat de stekker nog in de lader zit, laat dan aan buren, familieleden of eventuele huisoppassers weten dat ze de stekker er voor de zekerheid even uithalen.

Warme dagen

Nu het ook in Nederland eindelijk wat warmer lijkt te worden, heeft ook de ANWB hiervoor nog een tip. Het is voor de levensduur en veiligheid van de accu niet verstandig om je e-bike uren achter elkaar in de volle zon te stallen, schrijft zij. Neem de accu liever mee naar binnen of bewaar hem in de schaduw.