Wereldwijde computerstoring treft ook gemeente Altena

De gemeente Altena is vrijdag telefonisch niet bereikbaar 'door wereldwijde problemen bij een computerstoring', zo geeft ze aan. Altena is de eerste gemeente in Nederland die meldt last te hebben van de problemen met Windows.

Mensen die de gemeente Altena willen bereiken, kunnen een noodnummer bellen of een mail naar een algemeen mailadres sturen. Eerder zei onder meer Eindhoven dat de gemeente niet getroffen is. Storing treft de hele wereld

In Nederland en in de rest van de wereld worden door internationale media computerstoringen gemeld. Dat heeft te maken met problemen bij het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. Meerdere internationale vluchten moeten bijvoorbeeld aan de grond blijven door de storing. LEES OOK: Wereldwijde computerstoring: Eindhoven Airport getroffen, ziekenhuizen niet Verschillende bedrijven en instanties melden problemen in Nederland. Door een storing op Eindhoven Airport moet alle ruimbagage handmatig worden ingecheckt. Ook passagiers die niet online zijn ingecheckt, moeten handmatig inchecken. Alle vluchten zijn getroffen door de storing. Landelijk stapelen de problemen zich op. Zo ziet de KLM zich genoodzaakt om 'de operatie grotendeels te staken', lukt het de klantenservice van het UWV niet om dossiers te openen van mensen met een uitkering, ligt in Utrecht een deel van het busverkeer plat en hebben sommige ziekenhuizen operaties moeten uitstellen.