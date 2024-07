Veel caravans blijken te zwaar tijdens vakantiecheck: '300 kilo te veel'

Net voor de vakantie nog even het oliepeil, de bandenspanning of het gewicht van de caravan laten controleren. Tientallen automobilisten kwamen bij grensovergang Hazeldonk langs voor de jaarlijkse vakantiecheck. Opvallend veel caravans bleken te zwaar beladen.

Het is even schikken voor Rens Geerts uit Oosterhout als hij zijn caravan de weegschaal op rijdt. "Hij is iets te zwaar," concludeert hij lachend. Dat 'iets te zwaar' blijkt bij navraag maar liefst 300 kilo te zijn. Er zit niets anders op dan spullen overladen van de caravan naar de auto. "We gaan de hele voortent en alle tentstokken in de auto leggen. Dan komt het vast wel goed."

De caravan van Rens Geerts is maar liefst 300 kilo te zwaar beladen (foto: Imke van de Laar).

Rens was net op weg naar Luxemburg toen er in de auto een controlelampje ging branden. "Ik zag toevallig dat hier een vakantiecheck was. Dus hebben we maar meteen alles laten nakijken. Een geluk bij een ongeluk dus." Er zijn opvallend veel caravans te zwaar beladen. "Het is heel druk," vertelt Annelies Tichelaar van de ANWB. "We kijken onder de motorkap, controleren de accu en de banden en indien nodig worden die opgepompt. En we wegen alle caravans. We zien dat veel caravans overbeladen zijn. Gelukkig is dat makkelijk op te lossen door spullen over te hevelen naar de auto. Maar de meeste vakantiegangers hebben hun zaakjes wel goed op orde."

"De vakantie kan helaas nog niet beginnen, want de caravan zal naar de garage moeten."

Bij Jan Schouten uit Den Haag is er gelukkig niets aan de hand. "Ik ga mijn verjaardag vieren in Reims. Ik laat hier de auto nog even nakijken, ik neem het zekere voor het onzekere." Maar zijn auto blijkt in orde, alleen de ruitenwisservloeistof moet worden bijgevuld. Vrolijk zwaaiend vervolgt hij zijn weg.

Jan Schouten kan verder rijden, zijn auto is in orde (foto: Imke van de Laar).

Egon Kroon uit Rotterdam kan niet doorrijden. Hij is ongetwijfeld grootste pechvogel van de dag. Niet alleen is zijn caravan veel te zwaar beladen, ook de remschoenen blijken kapot te zijn. "Dat is even schrikken. Ik merkte al tijdens het rijden dat de banden heel warm werden. Ze zeiden hier daar we daar Parijs nooit mee gehaald zouden hebben."

De vakantie van Ergon Kroon kan nog niet beginnen, zijn caravan moet naar de garage (foto: Imke van de Laar).