Altena wil zesde blue zone van de wereld worden: iedereen straks 100 jaar

Op vijf plekken in de wereld leven mensen gezonder, langer en gelukkiger dan waar dan ook. En als het aan de gemeente Altena ligt, worden haar inwoners straks ook allemaal honderd jaar of ouder. Altena wil namelijk de zesde 'blue zone' ter wereld worden.

Vergeet maar dus snel het Italiaanse Sardinië, het Griekse Ikaria en Nicoya in Costa Rica. En je hoeft ook niet te verhuizen naar het Japanse Okinawa of Loma Linda in de Verenigde Staten. Geef maar toe: je had de plaatsen vast al opgezocht op Google Maps, toch? Maar dat is in dit geval niet meer nodig.

Je kunt namelijk gewoon in Brabant blijven, wanneer je na je honderdste verjaardag nog een gezellig balletje wilt gooien op de jeu de boulesbaan in Woudrichem. Of zie je het al voor je: deelnemen aan een wandelstokrace door de straten van Almkerk? Eeuwelingen genoeg die fanatiek met je mee zullen doen.