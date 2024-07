Dit is wat online haatreacties met lhbti+-jongeren kunnen doen

Twee derde van de reacties onder posts van Omroep Brabant over de lhbti+-gemeenschap is haatdragend. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant waarin we duizenden reacties onder berichten op onze socialmediakanalen bekeken. Dit soort reacties heeft een grote impact op de lhbti+-gemeenschap, met name op jongeren. "Het heeft een negatieve invloed op hun mentale gezondheid."

‘Vieze vuile homo’s’, was één van de reacties onder een post van Omroep Brabant over Brabanders die massaal een regenboogvlag ophingen. En vorige maand publiceerden we het bericht 'Eindhovense Pride vlaggen hangen 24 uur en zijn nu al vernield of gestolen’, waaronder lezers reageerden met ‘non-binair bestaat niet’ en ‘smerige pedo’s’.

Is dat erg? ‘Schelden doet geen pijn’, is een vaak gehoorde reactie als er geklaagd wordt over haatdragende reacties op sociale media. Of ‘dan lees je het toch niet’. Maar volgens een deskundige die we spraken, ligt het ingewikkelder.

"Vaak wordt gedacht dat wat er online gebeurt geen effect heeft op het dagelijkse leven van mensen. Maar we weten inmiddels dat dat absoluut niet het geval is", begint Gabriël van Beusekom, universitair docent aan Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in sociale ongelijkheid, gender en seksualiteit.“Uit onderzoek blijkt dat negatieve reacties over de lhbti+-gemeenschap een negatieve invloed kunnen hebben op de mentale gezondheid van lhtbi+-personen.”

Vooral lhbti+-jongeren zijn volgens hem kwetsbaar omdat zij vaker online zijn dan volwassenen. “Ze hebben al weinig bronnen van steun en hun ouders zijn vaak niet homoseksueel of lesbisch. Dan gaan ze online op zoek naar gelijken. En terwijl ze online zijn, en hun identiteit nog in ontwikkeling is, worden ze geconfronteerd met negatieve reacties over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit”, legt Van Beusekom uit.