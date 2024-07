Gratis in alle kermisattracties is een welkom cadeau voor Veerle en Sem

Woensdag schreeuwden moeder Ramona, Sem en Veerle nog heel Nuland bij elkaar van geluk, op de Tilburgse kermis doen ze hetzelfde kunstje nog eens. Omroep Brabant verraste Ramona gezin met de Gouden Kermispas voor haar kinderen, waarmee ze gratis in alle attracties mochten op de openingsdag van de Tilburgse Kermis.

Naar de kermis gaan is best een opgave voor het gezin. Sem (12) en Veerle (14) zijn ziek, maar ze proberen alles uit het leven te halen. “Van Sem wisten we van kinds af aan al dat hij niet beter zou worden. Bij Veerle is het nog afwachten wat de toekomst brengt.”, vertelt moeder Ramona. Veerle heeft epilepsie en een zenuwstoornis. Het zou daardoor zomaar kunnen dat haar gezondheid plotseling achteruit gaat. “Ik heb er altijd wel een beetje angst voor, dat ze ineens een uitval krijgt en een rolstoel in moet of niet meer kan praten”, vertelt Ramona. “Maar als ik haar blije gezicht zie, doet me dat zoveel goeds als moeder. Ik vind het heerlijk om te zien dat mijn kinderen gewoon met de maatschappij mee kunnen, ook al moet je alles aanpassen.” Soms vindt ze het heel moeilijk, maar Ramona houdt steevast vol: “We gaan gewoon door, wat er ook gebeurt. ‘Ik zet je dan wel in de attracties', zeg ik tegen ze. Ik ontneem mijn kinderen niks.” Bekijk hier hoe Ramona en haar kinderen genieten van de openingsdag van de Tilburgse Kermis:

Veerle is een echte kermisfanaat, de kermis in Den Bosch en Oss zijn dan ook vaak bezocht. De Tilburgse Kermis hebben de kinderen nog nooit gezien. Tot vandaag dan. Op de vraag wat haar favoriete attractie is, hoeft Veerle niet lang na te denken: “De breakdance! Omdat ‘ie heel vaak rondjes draait en hij gaat lekker snel!”