Auto crasht tegen lantaarnpaal, buurtbewoners zien bestuurder wegrennen

Een auto crashte vrijdagnacht op de Tijvoortsebaan in Goirle. Buurtbewoners hoorden een enorme klap. Toen ze keken wat er gebeurd was, zagen ze een auto tegen de lantaarnpaal staan en de bestuurder uitstappen en wegrennen.

De politie kwam met spoed naar de Tijvoortsebaan en doorzocht de auto. In de buurt werd gezocht naar de bestuurder. Of die nog is teruggevonden, is niet naar buiten gebracht.

Berger

De auto en de lantaarnpaal liepen bij de crash flinke schade op. Een berger werd ingeschakeld om de auto te takelen. De politie doet onderzoek