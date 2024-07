Code geel voor stevige onweersbuien, maar weerman verwacht er niet veel van

De tropische dag zal deze zaterdag op sommige plekken eindigen met stevige regen- en onweersbuien. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven tussen vijf uur 's middags en tien uur 's avonds. Maar de meeste mensen zullen hier weinig van merken. Dat vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant.

"Het zijn zeer lokale buien", vertelt Raymond op de radio. Maar hij benadrukt dat dit geen reden tot paniek is. "Dit betekent dat het op de meeste plaatsen gewoon een droge en zwoele zomeravond zal zijn. Maar op een enkele plek kan deze avond een pittige regen- of onweersbui overtrekken, mogelijk met windstoten. Daar kan dan in korte tijd veel water vallen. Dit zou lokaal overlast kunnen veroorzaken. Maar nogmaals: heel lokaal. Het gaat echt maar om een paar buien. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog."

Voordat die buien vallen, is het nog tropisch warm in de provincie. "We hebben te maken met temperaturen van 30 graden en zelfs nog wat warmer, met heel veel zon. Het is puffen."

Na deze zaterdag zijn we voorlopig van die tropische temperaturen af. "Vanaf zondag zal de temperatuur wat lager uitkomen. Zondag wordt het 23 of 24 graden, met wat meer wolkenvelden. De zon is er dan ook bij en zo nu en dan kan er een bui overtrekken."