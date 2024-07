Warmste dag van het jaar in Brabant, maar hete dag eindigt met code geel

Het kan ook bijna niet anders na al die druildagen, maar deze zaterdag hebben we de warmste dag van het jaar te pakken. In Eindhoven werd 31,6 graden gemeten. Dat is iets warmer dan op 26 juni, toen de hoogst gemeten temperatuur 31,5 graden was, in Gilze Rijen.

Eindhoven was zaterdag overigens niet het allerwarmste plekje van Nederland. Dat was het Limburgse Ell, waar het met 31,9 graden nog net iets meer puffen en zweten was.

"Op sommige plekken word je vanavond kletsnat."

Deze tropische dag kan op sommige plekken eindigen met stevige regen- en onweersbuien. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven tussen vijf uur 's middags en tien uur 's avonds. Maar de meeste mensen zullen hier weinig van merken, benadrukt Raymond Klaassen van Weerplaza. "Het zijn zeer lokale buien", vertelt Klaassen. "Dit betekent dat het op de meeste plaatsen gewoon een prachtige zomeravond zal zijn. Maar op een enkele plek kan deze avond een pittige regen- of onweersbui overtrekken, mogelijk met windstoten. Daar kan dan in korte tijd veel water vallen en dit zou lokaal voor overlast kunnen veroorzaken." Volgens de weerman lijkt het erop dat het vooral op plaatsen in de oostelijke helft van Brabant gaat plenzen. "Die buien hangen nu boven België en moeten nog oppoppen. Maar nogmaals: heel lokaal. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Maar als er een bui overkomt, is dat met windstoten en wordt je kletsnat."

"Vanaf zondag wordt het wat kouder."