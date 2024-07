Bestuurster veroorzaakt ongeluk met rouwauto bij begraafplaats

Op het terrein van uitvaartcentrum De Hoge Boght aan de Eindhovensebaan in Veldhoven is zaterdag een ongeluk gebeurd. De bestuurster van een rouwauto is tegen het beheerdershuisje van de begraafplaats aangereden.

Het ging mis toen de bestuurster van de elektrische auto achteruit wilde rijden. Ze reed in plaats daarvan vooruit en botste hard tegen het huisje. De bestuurster bleef ongedeerd. Het huisje is flink beschadigd geraakt. In de muur zitten scheuren. Onderzoek

De brandweer kwam om te bekijken of de rouwauto veilig bij het gebouw weggehaald zou kunnen worden. De rouwauto was op het moment van het ongeluk leeg.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision