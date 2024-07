Karel (55) belandt in coma na ongeluk, familie zoekt naar getuigen

Volgens afspraak stapte Karel Storm (55) uit Tilburg twee weken geleden rond middernacht op zijn fiets om zijn dochter Luz op te halen bij een feestje. Maar zijn fietstocht eindigde in het ziekenhuis. Door een ongeluk kwam Karel lange tijd in coma te liggen. Zijn moeder Corry (76), die in Boxmeer woont, is nu naarstig op zoek naar getuigen van het ongeluk: "Ons leven staat op z'n kop."

Het ongeluk gebeurde op donderdag 4 juli. Karel was op de fiets onderweg naar zijn dochter. "Op de Korvelseweg kwam kort na middernacht een jongeman op een elektrische fiets op de verkeerde weghelft met een rotgang aanrijden", vertelt moeder Corry. Hij reed volgens haar recht op Karel af. "Naast Karel reed een auto, dus hij kon niet uitwijken. Er was geen ontkomen aan. De fietser botste tegen Karel", beschrijft zijn moeder het ongeluk.

Door de botsing brak Karel enkele ribben en liep hij zwaar inwendig letsel op. In het ziekenhuis is Karel geopereerd. Hij is daarna een tijdje in coma gehouden. "Hij is een paar dagen in levensgevaar geweest en heeft meer dan een week in coma gelegen. Waarschijnlijk houdt hij blijvend letsel aan zijn organen over", vertelt de bezorgde moeder.

Kort na het ongeluk was Karel volgens Corry nog even bij zinnen. Hij heeft van iemand een telefoonnummer gekregen en is vervolgens door een omstander naar het nabijgelegen Lindenplein gebracht. Daar woont een kennis van Karel. "Karel heeft kort na het ongeluk nog aan dochter Luz gevraagd om ze ook naar dat adres wilde komen. Vanuit daar is Karel naar het ziekenhuis gebracht."

De familie is hard op zoek naar getuigen en wil graag weten van wie het telefoonnummer is dat Karel heeft gekregen. "Dat is vermoedelijk de jongeman van de elektrische fiets. Maar het kan van degene zijn geweest die Karel na het ongeluk heeft geholpen." Maar er is een probleem: de familie kan niet in zijn telefoon. "Karel is er slecht aan toe en wij kunnen niet verder."

Karel ligt nog steeds in het ziekenhuis en komt langzaam bij kennis, maar hij heeft volgens een Corry een delier, wat betekent dat hij erg verward is. "Hij heeft de boel niet op een rijtje. Het is nog maar de vraag wat hij er nog aan overhoudt."

Corry is enorm geschrokken en maakt zich zorgen om haar zoon. "Mijn leven staat op z'n kop. Ik vrees dat hij er iets aan overhoudt. Ik hoop dat de bestuurder van de elektrische fiets zichzelf nog meldt. Ook andere getuigen zijn welkom." De familie heeft nog geen aangifte bij de politie gedaan.