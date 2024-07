Motorrijder loopt over snelweg om mobiel te zoeken: ‘Levensgevaarlijk!’

Liever je mobieltje kwijt zijn óf je leven ervoor wagen? Een motorrijder die zaterdagmiddag op de A2 bij Eindhoven reed, koos voor het laatste. Hij verloor tijdens het rijden zijn telefoon en vond het een goed idee om die op de snelweg en langs de middenberm te gaan zoeken.

De man zette zijn motor op de vluchtstrook en stak de snelweg over richting de middenberm van de snelweg. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag het voor zijn ogen gebeuren. “Hij reed toevallig op de A2 en zag de man oversteken”, vertelt woordvoerder Bart Faber.

De weginspecteur zette meteen zijn auto aan de kant en wenkte dat de man van de snelweg af moest gaan. Vervolgens belde hij de politie. Ondertussen zocht de man in het gras tussen de vangrail zijn mobiel. “Volgens mij heeft hij die ook gevonden”, vertelt Bart. “Maar dit is natuurlijk levensgevaarlijk. Op plekken waar mensen zo hard rijden moet je dat nooit doen.”

De motorrijder, die overigens in een korte broek en T-shirt op de motor zat, heeft een waarschuwing gehad van de politie. Of hij ook zijn telefoon tijdens het rijden gebruikte, is niet duidelijk. “Gelukkig is het goed afgelopen, maar dit had ook heel anders kunnen zijn”, besluit Bart.