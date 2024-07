Bestuurder wordt kwaad na botsing en wil wapen pakken, politie tasert hem

De politie heeft zaterdagavond een automobilist getaserd en een vuurwapen getrokken op de Nieuwkuijkseweg bij Helvoirt. De man was vlak daarvoor met zijn auto op een boom langs de weg gebotst en werd kwaad toen de politie vragen begon te stellen. Hij dook terug in zijn auto om wapens te pakken. De agenten grepen daarom in.

De botsing gebeurde op hoge snelheid. Het ging zo hard dat het motorblok uit de auto werd geslingerd. De weg was bezaaid met brokstukken van de auto. Tas met wapens

Toen de politie met meerdere auto's aankwam, werd de bestuurder, een 39-jarige man uit Oudheusden, kwaad. Hij wilde niet meewerken aan vragen van de agenten. Ook omstanders bemoeiden zich ermee. Kort daarna dook de man in zijn auto, waar hij een tas met vuurwapens pakte. De politie bevestigde op locatie dat het om wapens ging. Maar het is niet duidelijk of het echte of nepwapens waren. Stroomstootwapen

Om te voorkomen dat de man ervandoor zou gaan, grepen de agenten hun eigen vuurwapen. De verdachte is uiteindelijk met een stroomstootwapen tegen de grond gewerkt. Hij is onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. Het zou om een bekende van de politie gaan. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de verdachte niet wilde meewerken en ervandoor wilde gaan. Over de wapens kon de woordvoerder niets zeggen. Bloedonderzoek geweigerd

Omdat de agenten vermoedden dat de man onder invloed van alcohol was, werd hij gevorderd mee te werken aan een bloedtest. Dat weigerde hij. De wapens zijn in beslag genomen en worden onderzocht.

Foto: SQ Vision.

