Politie richt pistool op agressieve automobilist na ernstig ongeluk

Bij een eenzijdig verkeersongeluk in Helvoirt heeft de politie zaterdagavond vuurwapens getrokken. Dat gebeurde nadat de vermoedelijke bestuurder kwaad werd en terug in zijn auto dook. Vermoedelijk probeerde de man een tas met wapens uit zijn auto te pakken. De man werd daarom door de agenten getaserd.

Dat gebeurde op de Nieuwkuijkseweg. Een auto botste daar met grote snelheid tegen een boom. Dat ging zo hard dat het motorblok uit de auto geslingerd werd.

Toen de politie met meerdere wagens aankwam, werd de vermoedelijke bestuurder kwaad. Hij wilde niet meewerken aan vragen van de agenten. Ook omstanders bemoeiden zich ermee. Kort daarna dook de man in zijn auto, waar hij volgens een correspondent een tas met vuurwapens pakte. Dat het om wapens ging, werd ter plekke bevestigd door de officier van dienst. Het is niet bekend of het echte of neppe wapens zijn.

De man wilde er vervolgens vandoor gaan. De agenten grepen daarop hun eigen vuurwapen. De verdachte is uiteindelijk met een stroomstootwapen tegen de grond gewerkt. Hij is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Het zou om een bekende van de politie gaan.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de verdachte niet wilde meewerken en ervandoor wilde gaan. Over de wapens kon de woordvoerder niets zeggen.