Explosie vernielt voordeur van appartement terwijl bewoner ligt te slapen

Bij een galerijflat aan de Schildersstraat in Vlijmen is zaterdagnacht een explosie geweest. Iets is tegen de voordeur gegooid en daarna ontploft. De politie onderzoekt nog wat dat precies was.

De bewoner werd rond half vijf wakker van de harde knal. Door de ontploffing was er ook iets in brand gevlogen. Het vuur was rond vijf uur geblust, laat een woordvoerder van de politie weten. Niemand raakte gewond. De voordeur raakte wel beschadigd.

Na de ontploffing kwamen meerdere politieauto's naar de Schildersstraat in Vlijmen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).