Fietser geschept door automobilist, slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis

Een fietser is zondagochtend vroeg geschept door een automobilist op de Willem de Zwijgerweg in Best. Dit gebeurde op de kruising met de Oude Rijksweg.

De fietser belandde tientallen meters verderop op het asfalt. Zowel de auto als de fiets raakte bij de aanrijding zwaar beschadigd.

De fietser belandde na de aanrijding in Best tientallen meters verderop op het afvalt (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

Traumaheli

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen in een ambulance naar het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumaheli opgeroepen. Die landde bij tankstation Kriekampen langs de snelweg A58 tussen Best en Oirschot. Daar stapte de trauma-arts aan boord van de ambulance. De automobilist bleef bij de aanrijding ongedeerd.

De fietser werd geschept door een automobilist (foto: Sander van Gils/SQ Vision).