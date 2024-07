Noodweer trekt over: verzorgingshuis staat blank, straten ondergelopen

Door het noodweer dat zaterdagnacht over de provincie trok, stonden in Veldhoven zondagochtend veel straten en een verzorgingstehuis blank. De brandweer moest in verzorgingstehuis Merefelt aan de Parklaan een hele etage leegpompen en dweilen.

Ook omliggende straten zoals de Abdijlaan stonden blank. De Dorpstraat werd ook getroffen. Die wegen werden daarop zoveel mogelijk afgesloten voor al het verkeer. Op de Kempenbaan bij ASML liep het water wel dertig centimeter over het asfalt. In de loop van de ochtend liep het water zienderogen weg. Ook in Eindhoven raak

Ook een groot deel van Eindhoven kwam door heftige regenbuien onder water te staan. Rond vijf uur onweerde het ook daar hevig en kwam de regen met bakken uit de lucht. In Eindhoven was het vooral in het gebied rond de Noord Brabantlaan raak. Ook de fiets- en bus-onderdoorgang bij de Croy stond blank. Op de Grassavanne in Meerhoven sneuvelde een boom. De brandweer zaagde die in stukken.

Ook in Eindhoven kwamen wegen onder water te staan (foto: SQ Vision).

De brandweer zaagde een bom die tijdens het noodweer sneuvelde in stukken (foto: SQ Vision).

Sommige automobilisten trotseerden de ondergelopen straten (foto: SQ Vision).

In verzorgingstehuis Merefelt aan de Parklaan in Veldhoven een hele etage leeggepompt en gedweild worden (foto: Rico Vogels/SQ Vision).