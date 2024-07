Eindhovense robotvoetballers onverslaanbaar: weer WK gewonnen

Studenten van de TU in Eindhoven zijn zondag opnieuw wereldkampioen robotvoetballen geworden. Hun team, Tech United, won op eigen bodem de finale van het Chinese BigHeroX met 6-1. De Eindhovense robots blijken onverslaanbaar, want dit is al het achtste jaar op rij dat het team wint.

Tijdens de vijfdaagse RoboCup 2024 werd ook gestreden om de titel voor de beste robot in huishoudelijke taken, zoals de vaatwasser vullen en koffie brengen. In die categorie won het Japanse team Hibikini-Musashi@Home. Ook werd bepaald welke robot na een ramp het best ingezet kan worden om naar overlevenden te zoeken tussen de brokstukken. In die categorie won Robotec.

Volgens toernooidirecteur René van de Molengraft was er ondanks de hitte veel animo voor de RoboCup. Ook hebben de deelnemers volgens hem laten zien in hoeverre de RoboCup de "wetenschap en innovatie in robotica stimuleert".

Tienduizenden bezoekers kwamen de afgelopen dagen naar Eindhoven voor het toernooi. In totaal deden driehonderd teams mee in vijf categorieën. Volgend jaar is het robottoernooi in Brazilië.

Hier zie je hoe die wedstrijden deze week in zijn werk gingen: