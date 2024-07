Vrouw (72) overlijdt bij botsing tegen boom, bestuurder (75) zwaargewond

Op de N395 tussen Diessen en Middelbeers is een zwaar ongeluk gebeurd, waarbij een 72-jarige vrouw is overleden. De auto waarin ze als bijrijder zat raakte van de weg en botste tegen een boom. De vrouw overleed ter plekke. De bestuurder en een hondje, dat ook in de auto zat, raakten zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over drie. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk, waaronder de brandweer, ambulances en een traumahelikopter. De hulpverleners hebben geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 75-jarige bestuurder van de auto raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje is door de dierenambulance opgehaald. Waardoor de auto van de weg raakte, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en de weg is afgesloten.