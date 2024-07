112-nieuws: auto vast onder bord op snelweg • motorrijder ernstig gewond

18.47

Een automobilist heeft op de Rootakkers in Helmond vanavond een wielrenner over het hoofd gezien toen deze van rechts kwam en heeft haar geraakt. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. De wielrenster is met onbekende verwondingen naar het Elkerliek ziekenhuis in Helmond vervoerd. De chauffeur van de auto kwam met de schrik vrij.