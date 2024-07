Bestuurder zit halfuur klem in auto na ernstige botsing

Een auto is maandagochtend op de Rijsbergseweg in Breda van de weg geraakt en vervolgens tegen een boom gereden. De bestuurder zat bekneld in de auto.

De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er landde ook een traumahelikopter. De brandweer heeft er ruim een half uur over gedaan om de man uit de auto te krijgen. De auto begon tussendoor te roken. Dat brandje werd snel geblust. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek.