Vrouw gewond nadat ze met haar auto een geparkeerde auto ramt

Een vrouw is maandagochtend met haar auto op een geparkeerde auto in de Hazenkamplaan in Oss gebotst. Die laatste auto, die in een parkeerhaven naast de weg stond, schoof door de klap een vol parkeervak naar voren. De automobiliste die de botsing veroorzaakte, is naar een ziekenhuis gebracht.

De auto waarin de vrouw reed, kwam door de botsing op zijn kant terecht.

De geparkeerde auto werd gelanceerd en schoof een vol parkeervak naar voren (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Gecompliceerde dubbele breuk

Volgens een buurtbewoner, die snel aanwezig was om eerste hulp te verlenen, kon de bestuurster zelf uit haar auto klauteren. Het slachtoffer zou bij het ongeluk een gecompliceerde dubbele breuk aan haar arm hebben opgelopen. Vanwege bergingswerkzaamheden was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer.

Vanwege de bergingswerkzaamheden werd de Hazenkamplaan in Oss enige tijd afgesloten (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).