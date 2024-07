Deze Aziatische vlinder fladdert hier rond: 'Heel bijzonder'

De dierenambulance in Noordoost-Brabant kreeg dit weekend een bijzondere melding. Een oplettende wandelaar had een vlinder met een spanwijdte van zo'n 17 centimeter gespot. Deze Attacus atlas, of gewoon atlasvlinder, komt normaal gesproken voor in (sub)tropische bossen in Azië. Hoe is die hier nou terechtgekomen en kan dat kwaad?

De bijzondere vlinder dook op in Brabant, maar die is hier niet zelf naartoe komen vliegen. Daar is Kars Veling van de Vlinderstichting zeker van. "Hij komt uit Indonesië of Azië en zo'n afstand kan hij echt niet vliegen", zegt de vlinderecoloog. Wel wordt deze soort in Nederlandse vlindertuinen gehouden. "Waarschijnlijk is hij daaruit ontsnapt en met het warme en vochtige weer van het afgelopen weekend vond hij het hier wel aangenaam", lacht Veling.

Grootste ter wereld

Het is bijzonder om deze vlinder in het echt te zien, want het is de grootste vlinder ter wereld. Met een spanwijdte van 17 centimeter, ongeveer zo groot als je hand, is hij al indrukwekkend, maar een Atlasvlinder kan zelfs tot 30 centimeter groot worden!

"De vlinder is ook bijzonder omdat hij relatief lang leeft", vertelt Veling. "Het belangrijkste deel van hun leven zijn ze rups. Het enige wat een rups niet kan, is voortplanten. Daarom veranderen ze in een vlinder." Als ze eenmaal uit de cocon zijn, stoppen vlinders met groeien en verslijten ze als het ware tot ze dood gaan, vaak al een paar dagen later. Ze hebben dus net genoeg tijd om te doen waar ze vlinder voor zijn geworden: voortplanten. "De Atlasvlinder heeft wat meer tijd. Die kan tot wel drie weken oud worden."

Biodiversiteit in gevaar?

Onder de Facebookpost van de Dierenbescherming wordt enthousiast gereageerd op de komst van de vlinder. Patricia hoopt bijvoorbeeld dat ze de vlinder vaker in Nederland zal zien, maar is dat wel een goed idee? "Ik zou niet pleiten voor meer van deze vlinders in de natuur in Nederland", zegt Veling. "Het is hier te koud voor ze en ze kunnen zich niet voortplanten. In een vlindertuin kunnen ze dat wel, maar in het wild zullen ze geen soortgenoten tegenkomen."

Omdat de vlinder weinig kan uitrichten in de Nederlandse natuur, heeft het geen effect op de biodiversiteit. "Andere vlinders hopen we natuurlijk wel meer te zien. Ze bestuiven bloemen en zijn voedsel voor andere dieren. Als rups zijn ze ook nuttig, want dan doen ze het meeste werk. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit, maar de Atlasvlinder kan voortaan beter in de vlindertuin blijven."

Met rust laten

De Dierenbescherming roept op Facebook op om deze reuzevlinder met rust te laten als je hem ziet.