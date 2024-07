Motorrijder zwaargewond bij botsing op auto, met spoed naar ziekenhuis

Een motorrijder is maandagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Vinkelsestraat in Heesch. De man kwam rond kwart over tien in de flank van een auto terecht. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht.

Zowel de motor als de auto raakte zwaar beschadigd. De motorfiets lekte benzine. Die is door de brandweer ingedamd. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De arts van de traumaheli ondersteunde het ambulancepersoneel tijdens de rit daar naartoe.

De Vinkelsestraat in Heesch werd na het ongeluk afgesloten (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

De motorrijder raakte de auto in de flank (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).