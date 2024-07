Minder hulp voor ouderen in de zomer en dat is een probleem voor Jan (85)

Ouderen in Eindhoven die bijvoorbeeld hulp in de huishouding nodig hebben, moeten er rekening mee houden dat ze in deze vakantieperiode minder ondersteuning krijgen dan normaal. Zorgorganisaties merken de gevolgen van het personeelstekort in de zorg, juist nu in vakantietijd. Onder meer Tzorg, dat huishoudelijke hulp voor ouderen aanbiedt, heeft cliënten laten weten dat hulp hierdoor slechts beperkt beschikbaar is.

Die boodschap is rauw op het dak gevallen van Tzorg-cliënt Jan Cuppens. Hij is 85 en zijn vrouw 90 jaar oud en ze wonen in een appartement in Eindhoven. Contact met hun kinderen en kleinkinderen hebben ze niet meer na een geschil over het huis dat ze inruilden voor een appartement.

Steun en toeverlaat

“Daarom is huishoudelijke hulp belangrijk voor ons”, laat Cuppens weten aan Studio040. “Mijn vrouw kan niets meer schoonmaken. Ik probeer zelf nog zoveel mogelijk te doen, maar het is niet zoals je het vroeger deed. Dweilen kan ik niet en ook de bedden verschonen is een probleem, dat is te zwaar voor mij.”

De huishoudelijke hulp is voor Cuppens en zijn vrouw dan ook hun steun en toeverlaat. “Je hebt iemand nodig die je helpt. Niet alleen in het huishouden, maar ook iemand die je een beetje in de gaten houdt. Iemand die zegt: dit staat al een tijd in de koelkast en dat kan eigenlijk weg."

Onzekerheid

De huishoudelijke hulp van Jan en zijn vrouw vertrekt in augustus voor drie weken met vakantie. In die periode weten Jan en zijn vrouw niet wat hen te wachten staat. “We hebben een brief gekregen waarin staat dat we Tzorg niet hoeven te bellen en dat als er vervangende hulp komt, we van tevoren een sms’je krijgen en gebeld worden. Dat er niet schoongemaakt wordt in die tijd is vervelend, maar het ergste is de onzekerheid waarmee we zitten.”

Een woordvoerder van Tzorg laat weten bekend te zijn met de problematiek, maar zegt dat dit ook op andere plaatsen speelt. “We hebben helaas overal in de zorg last van een personeelstekort. We beginnen in februari al met het werven van plaatsvervangende krachten voor in de zomer, maar het klopt dat het niet lukt overal en voor iedereen vervanging te vinden.”

Extra hulp

Die ambitie heeft Tzorg wel, benadrukt de woordvoerder. Maar door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk. “Dit jaar huren we meer dan duizend tijdelijke krachten in, terwijl we in totaal 12.000 mensen in dienst hebben. Maar onze vaste medewerkers hebben ook vakantie nodig, zij werken heel hard. We gaan ze daarom niet vragen te blijven werken in de zomertijd.”

Toch moet er iets gedaan worden voor ouderen die door dit personeelsgebrek zonder hulp komen te zitten in de zomer, benadrukt Trudy van Helmond van Stichting Steunpunt voor Ouderen. “Juist nu hebben mensen extra hulp nodig. Het gaat nu over Tzorg, maar ook andere zorginstellingen hebben personeelstekorten. De problemen spelen overal.”

Schuiven

Ouderen kunnen volgens Van Helmond ook vanuit hun familie op minder zorg rekenen. “Veel mensen met kinderen gaan nu juist op vakantie. Wij zijn één van de weinige organisaties die gewoon open zijn.”

Hoe de gevolgen van het personeelstekort in de zomer zijn op te vangen, is ook voor Van Helmond een moeilijke vraag. “Ik denk dat je toch moet proberen meer met de vakanties te schuiven. Daarnaast vind ik dat seniorenorganisaties tijdens de zomermaanden open moeten zijn. Wij krijgen juist in deze periode veel hulpvragen bij onze stichting. Juist in de zomertijd is het belangrijk elkaar te helpen."