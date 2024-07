Komt er weer zon na regenachtige dinsdag? Weerman Floris weet het antwoord

De regen komt deze dinsdagochtend met bakken uit de lucht vallen. Volgens weerman Floris Lafeber is het van korte duur en is er beter weer onderweg. Dat zegt hij in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Pas later in de middag en tijdens de avonduren zal het vanuit het noordwesten opknappen en kan de zon nog eventjes doorbreken.

"Het is vandaag niet best", zei Floris op de radio. "Het is bewolkt en van tijd tot tijd hebben we te maken met buien. Die kunnen vooral in de loop van de ochtend en tijdens de middaguren best weleens stevig zijn, met kans op een klap onweer, hagel en ook windvlagen. Misschien ook veel regen in korte tijd. De temperatuur is ook mager, ongeveer 22 graden."

Woensdag en donderdag krijgen we heel ander weer. "Die dagen zien er echt wel goed uit. Er is ook dan wel wat bewolking aanwezig, maar er is ook zeker flink wat ruimte voor de zon. Vooral woensdagmiddag is dat het geval. De temperatuur loopt dan geleidelijk op naar 23 graden. Donderdag is lokaal een zomerse 25 of 26 graden mogelijk."

Vrijdag wordt waarschijnlijk dan weer een natte dag. "Dan trekt een regenzone over de provincie. Ook zaterdag hebben we nog daarmee te maken. Maar vanaf zondag zal het op grote schaal weer opknappen en volgende week ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. Dan komen zomerse waarden van 25 of 26 graden weer in zicht, met daarbij veel ruimte voor de zon. Een bui behoort wel tot de mogelijkheden, maar de hoofdmoot is: vaak droog, veel zon en zomerse temperaturen. Het ziet er echt wel goed uit, volgende week!"