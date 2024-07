Boete voor het illegaal graven van een geul om water van akker te krijgen

Waterschap De Dommel heeft een boete opgelegd aan iemand die geulen heeft uitgegraven bij een beek in Eersel, bij de Run om precies te zijn. Dat maakte het waterschap dinsdag bekend. De geulen zijn zonder toestemming gegraven voor het afvoeren van het vele water dat op een akker terecht was gekomen.

"We snappen dat deze acties zijn genomen om de wateroverlast ter plaatse te beperken", schrijft het waterschap in een persbericht. "Maar er blijft sprake van een overtreding, die we niet kunnen toestaan."



De sleuven zijn door het waterschap dichtgemaakt. De overtreder moet het werk dat nodig is om het gebied te herstellen zelf betalen. Het is de bedoeling dat de herstelwerkzaamheden op 1 september klaar zijn.