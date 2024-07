Zangeres Lya de Haas (65), van 'Ons Lieve Vrouwke', overleden

Dialectzangeres Lya de Haas is dinsdag op 65-jarige leeftijd overleden. Lya was ernstig ziek en heeft zelf middels euthanasie gekozen voor het moment waarop ze haar laatste adem uitblies.

Lya is vooral bekend van ‘Ons lieve vrouwke’, een nummer dat veel Brabanders in hun hart meedragen. Het nummer stond steevast in onze eigen Top 900 en de gitaarklanken van Lya zijn op talloze Brabantse begrafenissen te horen geweest. Ze speelde het vijf jaar geleden zelf op de uitvaart van haar grote liefde, Hennie Korsten. Nu is de tijd aangebroken voor Lya zelf om ‘efkes veilig te zèn'.

"Bijzonder dat het nog steeds zo aanspreekt. God en Maria zijn best aan het verdwijnen in Brabant", merkte onze eigen podcastmaker Frank van Osch in een recente aflevering van zijn podcast met haar op. Volgens Lya gaat het liedje vooral over 'steun zoeken'. "En dat hebben we allemaal soms nodig."

'n Lutske me' Lya's

Lya, geboren op 6 november 1958 in Vinkel, was de oudste in een katholiek gezin van vijf kinderen. Als kind was ze al veel bezig met zingen en muziek maken. In 1983 ontmoette ze Cor Swanenberg, die veel nummers voor haar ging schrijven. Later schreef ze eigen nummers en bracht ze in 1993 haar eerste soloalbum 'n Lutske me' Lya's uit.

De zangeres maakte zich hard voor het Brabants dialect. Lya verzorgde eerder het dialectmuziekprogramma De Griebelgrauw op zondagmorgen voor Radio Vladeracken, de lokale omroep van Nuland, Geffen en Vinkel. Sinds 1999 presenteerde ze jarenlang op zondagmiddag het programma Op z'n Brabants voor Omroep Brabant. Op 13 oktober 2001 ontving zij de Ad de Laat-Prijs, tegenwoordig bekend als de Zachte G-prijs, een prijs uitgereikt voor bijzondere prestaties voor het cultureel erfgoed van onze provincie.

Eerder dit jaar sprak Lya nog met Frank van Osch in onze eigen podcast over dialectmuziek, 'Hee gaode mee'. Het hele verhaal van Lya is hier te beluisteren: