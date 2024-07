Dodelijke crash op provinciale weg, man (64) krijgt taakstraf

Een man (64) uit Gennep heeft 180 uur taakstraf gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk vorig jaar maart in Oeffelt. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. Daarnaast is de man vier maanden zijn rijbewijs kwijt. Bij het ongeluk kwam een 74-jarige man uit Demen, bij Ravenstein, om het leven.

S.G. uit Gennep reed op die maandagmiddag, 13 maart vorig jaar, in zijn Volkswagen Passat over de provinciale weg N264. Waarschijnlijk probeerde hij wat uit een boodschappentas te pakken, die naast hem voor de bijrijdersstoel stond. De man lette niet meer goed op de weg en reed over de dubbele doorgetrokken streep en raakte een vrachtwagen.

Daarna raakte de Passat nog een andere vrachtwagen. De eerste vrachtwagen kreeg door de klap een lekke band en een beschadigde ophanging en werd stuurloos. Deze vrachtauto klapte vervolgens frontaal op een naderende BMW. Beide voertuigen vlogen in brand en de bestuurder van de BMW overleed ter plekke.

Tijdens de zitting hield S.G. vol dat juist de vrachtauto over de lijn was gereden, maar daar zag de rechtbank geen bewijs voor. Volgens de man was hij juist gelanceerd, maar uit beelden van een dashcam en verklaringen van getuigen blijkt dat niet. De chauffeur van de vrachtwagen verklaarde dat S.G. naar rechts hing in zijn auto en dat hij nog getoeterd en geknipperd had om hem te waarschuwen.