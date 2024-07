Delphia (48) was klaar met haar commerciële baan en volgde haar hart

Het was de verstandelijk beperkte dochter van haar vriendin die Delphia (48) uit Eindhoven qua werk op een compleet nieuw spoor zette. “Mijn vriendin was ernstig ziek en ik paste op haar dochter. Dat gaf mij een warm gevoel”, zegt de uit China afkomstige Delphia. Ze stopte als inkoper en nam een andere afslag. Met hulp van het UWV.

Eind 2023 kwam er voor haar een eind aan deze commerciële carrière. De ommekeer kwam toen Delphia op verzoek van haar ernstig zieke vriendin op haar dochter ging passen. "In de commerciële wereld gaat het altijd over winst. Het is een zakelijke werkomgeving. Als inkoper viel ik rechtstreeks onder de directeur. Doorgroeien in het bedrijf was niet meer mogelijk. Het contact met de dochter van mijn vriendin heeft iets in mij wakker gemaakt. Ik wilde voortaan met kinderen gaan werken. Daar krijg ik energie van."

Delphia ging terug naar haar geboorteplaats in China op familiebezoek en koos voor een andere richting. "Ik luisterde naar mijn hart en wilde een opleiding in de kinderopvang gaan volgen. Na afronding van mijn inburgeringscursus heb ik mezelf de Nederlandse taal, al doende, eigen gemaakt. Nu wil ik ook nog naar school om de taal en grammatica beter onder de knie te krijgen."

Delphia ging met haar nieuwe carrièreplannen naar het UWV. Toen ging het snel. Haar werkcoach nam contact op en regelde een gesprek bij kinderopvang Dikkie & Dik in Eindhoven. Delphia had daar een goed gesprek en kon alvast een enkele dagen meedraaien. "Er was al snel een goede match tussen mij en de collega's. Ik kreeg de kans om deel te nemen aan een BBL-traject, een combinatie van leren en werken."