Toeslagenaffaire: Wendi helpt gedupeerden hun leven weer op te pakken

Bijna 35.000 ouders in Nederland zijn de afgelopen jaren gedupeerd door de toeslagenaffaire. Dit schandaal heeft hun leven compleet overhoop gehaald. Veel gemeentes zijn nog steeds druk bezig deze mensen een nieuwe start te geven. "Maandelijks melden één tot twee nieuwe gedupeerden zich nog bij ons”, zegt Wendi Sprengers. Ze werkt bij de gemeente Den Bosch om gedupeerde ouders te helpen.

Gedupeerden werden op allerlei manieren getroffen. Niet alleen financieel, maar ook mentaal. "De meesten zijn nog steeds boos en verdrietig over wat hen is overkomen. Ze hebben wantrouwen, trauma’s, stress en schaamte”, zegt de medewerker. “We horen vaak dat mensen echt moesten overleven en nu jaren later nog steeds.”

"De psychische invloed die dit op mensen heeft, is niet in geld uit te drukken. Zelfs mensen die weinig moesten terugbetalen, ondervonden soms een grotere impact omdat hun leven als een kaartenhuis in elkaar stortte," vertelt Wendi. Van mensen die hun baan verloren tot huisuitzettingen en echtscheidingen.

In Den Bosch gaat het om zo’n 300 ouders die zich hebben gemeld bij de belastingdienst. Gelet op landelijke cijfers zal iets meer dan de helft uiteindelijk als gedupeerde worden aangemerkt. Naast een financiële compensatie van de overheid kunnen zij hulp krijgen van de gemeente om een nieuwe start te maken. Zo’n 90 Bosschenaren meldden zich de afgelopen jaren aan.

De hulp van Wendi en haar team is heel divers: van het aanschaffen van een nieuwe bank of wasmachine tot hulp bij het maken van een afspraak bij een psycholoog of tandarts. “We kijken naar wat nodig is voor mensen om een nieuwe start te kunnen maken”, legt de consulent uit . “Daarbij moeten we onderscheid maken tussen wat een wens is en wat noodzaak. waardoor schade op langere termijn wordt voorkomen.”

Maar dat is soms nog best ingewikkeld, want een nieuwe start kan voor iedereen iets anders betekenen. Een voorbeeld is een slachtoffer die een nieuwe fiets nodig heeft. Het is vaak nog wel te onderbouwen waarom de consulenten vinden of dat wel of niet nodig is. “Maar dan is de vraag hoe duur die fiets dan mag zijn. Meestal kijken we naar wat voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is . Maar er kan ook aanleiding zijn te kiezen voor een elektrische fiets. Als iemand een aandoening heeft bijvoorbeeld”, legt Wendi uit.

Daardoor krijgen de consulenten soms de vraag ‘waarom het ene slachtoffers iets wel krijgt en de ander niet’. “Het is maatwerk. Dus wat de een krijgt, geldt niet automatisch ook voor de ander.” Dat maakt het werk leuk, maar tegelijkertijd pittig voor Wendi. "Het is fijn dat ik mensen kan helpen bij het opbouwen van een toekomst. Maar ik moet wel veel incasseren en goed communiceren. Want bij één verkeerd woord kan het vertrouwen dat ze in je hebben opgebouwd weer weg zijn."