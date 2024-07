Janet kreeg een hartstilstand, maar hopt nog steeds van kermis naar kermis

Als de muziek is uitgebulderd, de lampen gedoofd, de flos gevangen en de attracties stoppen met draaien, moeten kermisexploitanten natuurlijk ook nog ergens slapen. Hun tijdelijke thuishaven verschuilt zich op een parkeerplaats aan de Ringbaan in Tilburg, waar campers in alle soorten en maten staan opgesteld. Een soort kermisdorp. En dit is hoe de dag daar gaat.

Het lijkt bijna een gewone camping. Er hangt was te drogen, de tuintafels staan nog buiten en het straatbeeld is gevuld met kolossen van kampeerwagens. Het is dinsdagmiddag en de regenboogtornado van Roze Maandag is pas net aan de Tilburgse binnenstad voorbijgetrokken. Eigenlijk zijn alle campers nu leeg: iedereen is aan het werk. Maar Janet zit met haar zus Helma en de kleinkinderen onder de luifel.

"Dit voelt net zo thuis als ons vaste huis."

"Ja, je mag wel even binnenkijken hoor. Maar heel bijzonder is het niet," zegt Janet. Ze komt oorspronkelijk uit Emmen en is een nuchtere Drentse, dat is duidelijk. "Maar goed, daar is in ieder geval de bank, die klappen we 's avonds uit tot bed," demonstreert ze haar avondroutine. "Het is klein, maar prima. Dit voelt net zo thuis als ons vaste huis." Zo hoppen Janet en haar man Geert tijdens het seizoen van kermis naar kermis, nu al ruim 20 jaar lang met hun bootjesmolen. Caravan mee, aanhanger met wasmachine en toilet erachteraan. En als de ene kermis dan voorbij is, klappen ze de hele zooi weer in. Op naar de volgende. "Een beetje campinggevoel," lacht zus Helma enthousiast. Haar caravan staat tegenover die van zus Janet. Ze vindt het wel gezellig zo, een beetje quality time met de familie. Al vindt ze de Tilburgse kermis wel wat kolossaal. "Dat merk je ook wel een beetje aan de mentaliteit hier. Het is wat minder knus. Wat minder ons-kent-ons."

"Veel tijd om te buurten is er niet."

Daarbij zijn de dagen ontzettend lang. Tussen 12 en 1 moeten de uitbaters hun attractie opengooien, tot minimaal 1 uur 's nachts. "Dus als iedereen hier weer terug is, duik je eigenlijk gelijk je bed in," vertelt Janet. "Dan is het 's ochtends opstaan, eten maken en weer weg. Heel veel tijd om te buurten is er niet." Sowieso is de kermis eigenlijk wat te groot en druk geworden voor Janet. Een paar jaar geleden heeft ze een hartstilstand gehad en lag ze in coma. "Ik heb toen hersenschade opgelopen, waardoor ik die prikkels gewoon niet meer zo lang trek. Het is te druk voor me," vertelt ze.

"Voor mij is dit vakantie, maar ik doe het vooral omdat ik mijn zus niet kwijt wil."