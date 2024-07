Manon is er voor de 4e keer bij op de Spelen: 'Deze keer goed voorbereid'

Voor de meeste mensen is het al bijzonder om eens in hun leven naar de Olympische Spelen te gaan, maar voor de Geldropse Manon ligt dat net wat anders. Zij is er in de afgelopen twintig jaar al vier keer bij geweest. Ze zat er achter de kassa, was hulp op het sportterrein en ze bezocht het evenement als toeschouwer. "Ik heb wel eens acht uur in de rij gestaan voor kaartjes", vertelt ze.

In 2004 in Athene, in 2006 in Turijn, in 2012 in Londen en dit jaar in Parijs. De relatie tussen de Spelen en Manon is een lange. Wat ooit begon als last minute vrijwilliger bij het Olympisch roeicentrum in Griekenland, is tegenwoordig een heuse onderneming van formaat geworden. Dit jaar trekt ze namelijk met een groep naar Parijs om TeamNL aan te moedigen: met zeventien man sterk, drie campers en tal van tenten en benodigdheden om de Oranje sporters aan te moedigen. Hoe het balletje ooit is gaan rollen? "Daarvoor moeten we terug naar 1992", vertelt Manon. "Als kind zag ik toen de openingsceremonie van de Spelen in Barcelona. Dat maakte zo'n indruk op me dat ik meteen het idee kreeg graag een keer te willen gaan." Die kans komt er, maar dan twaalf jaar later. Manon had zich in 2003 aangemeld als vrijwilliger voor de Spelen van 2004 in Athene, maar ze hoorde een jaar lang niks. "Tot ik in juni werd opgebeld of ik eind juli in Griekenland kon zijn voor een maand. Daar hoefde ik niet lang over na te denken."

"Je begint om vijf uur 's ochtends en bent dan klaar om half drie."

In Griekenland hielp Manon in het olympisch roeicentrum, wat goed beviel. "Het was geen makkie. Je begon om vijf uur 's ochtends en je was dan om half drie 's middags klaar." Toch was het volgens haar een onvergetelijke ervaring. In 2006 wilde ze daarom betrokken raken bij de winterspelen in Turijn. Dat lukt, ze verovert een plekje achter de kassa in het Holland Heineken Huis. "Vergis je niet, dat was zwaarder dan twee jaar eerder. Je werkt tot laat in de nacht, gaat terug naar je hotel, slaapt en doet het dan weer allemaal opnieuw. Ik denk dat ik de kassa niet één keer goed heb afgesloten", lacht Manon. "Sorry, Holland Heineken Huis!"

Manon bij de beruchte kassa waar het iedere nacht toch niet helemaal lekker liep.

Manon bij de beruchte kassa waar het iedere nacht toch niet helemaal lekker liep.

Mensen die Manon kennen, weten het allang: de Olympische Spelen zijn echt haar ding. En haar enthousiasme is zelfs zo aanstekelijk, dat haar zus al snel ook een keer wilde helpen. "Toen zijn we samen naar het WK voetbal in Zuid-Afrika gegaan om daar te helpen." Het werd een groot succes voor de twee. Twee jaar later waren de Spelen in Londen. Het was eigenlijk niet de bedoeling om te gaan, maar na een belletje van een vriend uit Athene kwam daar toch verandering in.

"Ik denk dat we wel acht uur in de rij hebben gestaan voor kaartjes."

"Ik leerde hem kennen tijdens de Spelen van 2004. Hij vertelde dat hij een hotel had in Londen waar nog ruimte was, heel dicht bij het Holland Heineken Huis. Die kans konden we natuurlijk niet laten schieten." Zo gezegd, zo gedaan en snel haastten Manon en haar zus zich naar Londen. Om daar nog kans te maken op kaartjes die op het laatste moment worden vrijgegeven. "Ik denk dat we wel acht uur in de rij hebben gestaan. Toen hadden we prijs. Het was het helemaal waard."

Manon met haar zus in 2012 bij het Holland Heineken House in Londen

Manon met haar zus in 2012 bij het Holland Heineken House in Londen

Zo onvoorbereid op pad gaan doen de zussen volgens Manon nu niet. "Ik heb een jaar voor de Spelen in Parijs al drie grote vakken op een camping in de buurt van de Frans hoofdstad geboekt. We gaan met drie campers op pad waar tenten omheen komen te staan. In die tenten slapen vrienden en familie die kort op bezoek komen of eerder weggaan. Er komen in totaal zo'n zeventien mensen!" Maar daar laten de dames uit Geldrop het niet bij. Zo is er ook een grote biertafel geregeld, wordt er een partytent meegenomen en ook een whiteboard mag volgens Manon niet ontbreken. "We moeten bijhouden wie waarnaartoe gaat. Op het whiteboard komt de dagplanning te staan." Ook is er in april al een 'pre-Paris borrel' gehouden om af te spreken wie wat meeneemt.

"Met zn allen draag je bij aan de prestaties van Nederland'.

"Wat de Spelen voor mij zo leuk maken? Het is echt een cocon waar je in zit. Met z'n allen draag je bij aan de prestaties van Nederland op de Spelen. We zijn zo'n klein land, maar presteren zo goed. Echt iets om trots op te zijn! En vervelen zal het nooit."