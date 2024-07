De grote stroomstoring in het centrum van Tilburg is voorbij. Enexis liet rond kwart voor vijf weten dat het probleem was opgelost.

Het zou volgens Enexis gaan om een 'spontane storing'. Rond kwart voor vier kwam de melding dat ongeveer tienduizend huishoudens zonder stroom zaten. Een uur later liet Enexis weten dat het probleem verholpen was.