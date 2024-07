Noodweer brengt kermisklanten niet van de wijs, attracties draaien door

Wie dinsdagmiddag wilde zwaaien en zwieren op de kermis van Tilburg, moest niet bepaald van suiker zijn. Kort voor vier uur brak boven de stad een enorm noodweer los. Straten stonden blank, maar attracties draaiden vrolijk door.

Voor zover mogelijk zochten de meeste kermisklanten een plek om te schuilen voor het water dat met bakken uit de lucht kwam. Heel lang hield het noodweer niet aan. Zo snel als de lucht betrok, zo vlug was de stortbui ook weer voorbij.

Kermiswethouder Maarten van Asten kwam na een bezoekje aan KermisFM het kermisterrein weer snel opgelopen. "De regen begint al minder te worden. We houden het weer goed in de gaten. Alle attracties draaien gewoon door."

Stroomstoring

Rond dezelfde tijd dat het noodweer losbarstte, meldde Enexis een grote stroomstoring in Tilburg. Bijna 10.000 huishoudens zitten zonder elektriciteit. De kermisattracties hadden ook hiervan geen last.

"Als ik om me heen kijk, zie ik alle lampjes nog branden", bevestigt Van Asten. "We hebben meerdere manieren om de attracties van stroom te voorzien. De kermisexploitanten hebben eigen stroomaggregaten of een aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen. Ook werken ze steeds vaker met batterij-packs om zo duurzaam mogelijk vertier te bieden."