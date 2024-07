Botsauto neemt de benen van kermis en 'ramt' lantaarnpaal

Elektrisch rijden is zo makkelijk nog niet. Althans, dat schrijft de wijkagent van Tilburg Centrum in een bericht dat op sociale media kan rekenen op flink wat likes en reacties. Op de foto is een botsauto te zien die tot stilstand is gekomen tegen een lantaarnpaal en flinke schade heeft opgelopen.

Dat lijkt erg realistisch, maar een echte kar is het niet. Een politieagent - die is dan weer wél echt- schrijft een boete uit aan een fictieve wegmaniak. Het botsautootje is flink ver weg van de plek waar die zou moeten staan: de kermis natuurlijk.

De wijkagent schrijft erbij: "Elektrisch rijden is niet zo makkelijk als je denkt!" Dat kan rekenen op flink wat reacties met mensen die het grapje wel kunnen waarderen. Maar niet iedereen lijkt het te begrijpen. Zo worden er ook vraagtekens gezet bij hoe dat karretje in hemelsnaam is gecrasht tegen een lantaarnpaal.

Dat heeft alles te maken met de streetartist Frankey uit Amsterdam. Ter ere van de Tilburgse kermis heeft de artiest op verschillende plekken in de stad kunstwerken neergezet, waaronder dus het botsautootje. Er is gelukkig dus geen sprake van een wilde kermisganger die ambities had als wegmisbruiker.