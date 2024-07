'Peter-kreten' langs de A2 staan er al jarenlang, maar wie is die Peter?

Iemand die terug is van een wereldreis? Een eerbetoon aan een pasgeboren baby? Of een boef die na lange tijd weer uit de gevangenis is? Als je over de snelweg A2 richting Eindhoven rijdt, vraag je je vast af voor wie de tekst 'Welkom thuis Peter' is.

De kreet staat al jarenlang op een leeg bord langs de snelweg.

Foto: Google Streetview

Zo welkom is die Peter trouwens niet, want op een volgend bord, wanneer je vanaf de A2 oprit 30 richting het centrum van Eindhoven oprijdt, staat 'Rot op Peter' gekalkt. De achterban van Peter heeft overigens het laatste woord, want over de woorden 'rot op' is een dun zwart laagje gespoten in een poging de woorden uit te wissen.

Foto: Google Streetview