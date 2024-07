Rob Kemps is 'chef de maison' tijdens Olympische Spelen: 'Een erebaan'

Rob Kemps zette kort geleden Duitsland op zijn kop tijdens het EK voetbal. Hele supportersscharen gingen daar in optocht van links naar rechts. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs wil de zanger uit Best dit nog eens dunnetjes overdoen. Hij is dan gastheer van het TeamNL Huis in Le Zénith in Parijs.

"Waar oud-zwemmer Pieter van den Hoogeband is aangesteld als chef de mission van de Nederlandse olympiërs ben ik een soort chef de maison", vertelde Kemps woensdagochtend lachend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

"Het ademt hier sport en plezier."

Volgens de zanger uit Best is Parijs helemaal klaar voor het evenement dat over twee dagen begint. "Alles hier is opgepoetst, iedere fontein sproeit als nooit tevoren. Het goud en brons, alles blinkt. Werkelijk alles staat in het teken van de Olympische Spelen, het ademt hier sport en plezier." Het is nogal een verschil met de afgelopen maanden in de Franse hoofdstad, volgens Kemps. "Ik kom hier nogal eens en de afgelopen twee, drie jaar stond zo'n beetje alles in Parijs in de steigers. Als je toen hier kwam, zag je vooral veel reclameborden en dat was het dan wel. Maar ik moet zeggen: het heeft wel iets opgeleverd. Het is echt te gek!"

"Het wordt met name improviseren in het TeamNL Huis."

Kemps is ingehuurd om het TeamNL Huis uit zijn dak te laten gaan tijdens de Spelen. "Deze middag heb ik de eerste doorloop, zoals dat heet. We kunnen niet echt repeteren, het wordt met name improviseren in het TeamNL Huis." Het TeamNL Huis is gevestigd in Le Zénith in Parc de la Vilette, in het negentiende arrondissement in Parijs. "Ik heb er tot nu toe alleen de foto's van gezien, maar het is echt omgedoopt tot een oranje arena."

"Le Zénith is een legendarische concerthal."

In het TeamNL Huis zullen succesvolle Nederlandse olympiërs worden gehuldigd. Maar wanneer er geen huldiging plaatsvindt, is de locatie 'gewoon' geopend. 's Avonds en overdag. Behalve feesten kunnen mensen er ook samen sport kijken. "Iedereen is welkom", vertelt Kemps." Ik las dat ze 200.000 Nederlanders verwachten. Met wel een maximum hoor, anders wordt het soort Project X-party." "Le Zénith is een legendarische concerthal", weet de Snollebollekes-zanger uit Best. "Eentje waar mijn favoriete chansonzangers hebben opgetreden, zoals Serge Gainsbourg, Renaud en Johnny Hallyday. Maar ook Elton John en de Spice Girls, je kunt het zo gek niet bedenken. En binnenkort dus ook Rob Kemps en DJ La Fuente. Het is te hopen dat we medailles gaan pakken, dan wordt het feest!"

"Na de Spelen wordt het afkicken."