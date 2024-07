Inbraak bij zonnestudio, inbrekers zorgen voor ravage

Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een ravage achtergelaten bij een zonnestudio aan de Groenedijk in Breda. De voordeur werd geforceerd en van de glazen pui is niks meer over. Een van de inbrekers liep met een kluis naar buiten.

Rond kwart over drie 's nachts kreeg de politie een melding van een inbraak bij de zonnestudio aan de Groenedijk. Een getuigen zag hoe drie mannen de voordeur forceerden en de glazen pui vernielden. Daarna gingen zij er vandoor. Een van de inbrekers liep met een kluis onder zijn arm de deur uit. Hoeveel er is buitgemaakt, is niet bekend. Getuigen gezocht

De dieven liepen de hoek om bij Roeselarestraat. Daar stond een zwarte auto te wachten die een opvallend zwaar geluid maakte. De politie denkt dat het gaat om een Audi. De auto ging er met hoge snelheid vandoor. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben of meer weten over de inbraak.