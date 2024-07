Herman van der Zandt haalt zeldzaam hoge score bij De Slimste Mens

Herman van der Zandt heeft dinsdagavond in De Slimste Mens een ongekend hoge score behaald. De uit Breda afkomstige presentator verzamelde maar liefst 593 seconden.

Dat is de op één na hoogste eindscore die ooit tijdens het programma is behaald. Alleen schrijver Frank Heinen scoorde met 663 verzamelde seconden hoger.

De 49-jarige Van der Zandt was zowel in de eerste als in de tweede aflevering van de kennisquiz de winnaar van de dag. Woensdagavond staat de derde uitzending op het programma. Daarin speelt Van der Zandt onder meer tegen zangeres Fay Lovsky.

In 2025 neemt Herman van der Zandt het presentatiestokje van het populaire programma over van Philip Freriks. Ook Maarten van Rossem stopt er volgend seizoen mee. Wie knorrepot Van Rossem gaat vervangen is nog niet bekend.