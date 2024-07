Kermis vroeger: Tiny en Riet waren blij met een stukje kaneelstok

Samen met Kerstmis was het vroeger de belangrijkste gebeurtenis van het jaar: de Tilburgse kermis. Veel inwoners van Tilburg van boven de tachtig denken deze dagen nog wel eens terug aan de ‘dubbeltjespot’, waarmee het hele jaar voor de kermis werd gespaard. Of aan de kaneelstok die ze met de hele familie moesten delen.

Tiny Matthijssen (82) en Riet van Amelsfoort (91) wonen in de aanleunwoning naast woonzorgcentrum De Bijsterstede in de Tilburgse wijk Theresia. Elke middag lopen ze naar de eetzaal voor een warme maaltijd. En als er wat te doen is, zijn ze er meestal ook bij. Dus ook deze woensdagmiddag tijdens de Tilburgse kermis, als het duo Bert en Ria in de eetzaal optreedt.

Het is voor Tiny en Riet een mooi moment om herinneringen aan de kermis op te halen. Een kermis die er in hun jeugd zoveel anders uitzag dan nu. “Je had vroeger niet van die spannende attracties. Je had de rups en de draaimolen”, herinnert Riet zich. Tiny vult aan: “De luchtschommels waren mooi. Je schommelde zo hard dat je met je voeten het tentdoek aanraakte. Als dat gebeurde, remde de kermisman de schommels af. Want dat was te gevaarlijk.” Ze glunderen bij de herinnering.

Het hele jaar werd er gespaard voor de kermis. De vader van Tiny beheerde de ‘dubbeltjespot’, een spaarpot waarin het geld voor de kermis werd gestopt. Niet alleen zijn eigen kinderen spaarden bij hem, ook de arbeiders van de textielfabriek waarin hij smeerder was, vertrouwden hem hun geld toe. Tiny: ”Vlak voor de kermis kregen we dan het geld terug en daarna konden we er pas echt naar toe.”