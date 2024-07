Na jaren duidelijkheid over eeuwenoud klooster, er komen appartementen

Na jaren is bekend wat er met het Moederhuis van de zusters Franciscanessen in Dongen gaat gebeuren. In het klooster aan de Hoge Ham, waar de zusters ruim tweehonderd jaar woonden, komen 55 appartementen.

In 2013 werd de provincie voor vijftig procent eigenaar van het complex. Vroeger gaven de zusters er onderwijs. Sinds de jaren 50 hielden ze zich bezig met bejaardenzorg. De verkoopovereenkomst is donderdagmiddag getekend. Bouwbedrijf Van der Weegen gaat er 45 betaalbare nieuwbouw zorgappartementen realiseren. In het rijksmonumentale gedeelte komen nog eens tien appartementen.

Het Moederhuis is van belangrijke culturele waarde voor Dongen, ook is het beeldbepalend. Er is daarom qua nieuwbouw gekozen voor een ingetogen architectuur. "Om het monument niet te overschaduwen", zegt bouwdirecteur Tjeerd de Kort. "Ook blijft de typische carrévorm van het complex behouden. De binnentuin biedt geborgenheid en een besloten woonomgeving, kenmerkend voor het klooster.”

Gedeputeerde van de provincie Stijn Smeulders zegt dat er 'lang en goed' is nagedacht over een duurzaam plan voor het Moederhuis. "Dat recht doet aan deze historische plek." Onbekend is wanneer de woningen opgeleverd zullen worden.

"De zorg voor de zusters en de verantwoordelijkheid voor dit prachtige huis is de congregatie na ruim tweehonderd jaar te veel geworden”, legt zuster Redempta uit. Zij was tot begin deze maand nog overste in het klooster. Ze stelt gelukkig te zijn dat het huis in goede handen wordt achtergelaten.

De zusters hoeven overigens niet te vertrekken uit Dongen. Ze blijven in een complex dat aan het klooster leunt wonen.