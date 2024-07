Vrouw gewond nadat auto op de kop in weiland belandt

Een vrouw is woensdagavond gewond geraakt in Den Bosch, nadat haar auto op de kop in een weiland tot stilstand kwam. De automobiliste is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw reed vanuit Maren-Kessel over de Hustenweg richting Rosmalen toen het misging. Ze raakte van de weg, ramde meerdere bomen en kwam daarna met haar auto op de kop tot stilstand in een weiland. Brandweer en ambulancemedewerkers hebben de vrouw uit de auto gehaald. Daarna is de vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De Hustenweg was enige tijd afgesloten voor verkeer.

De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht (foto: Bart Meesters/SQ Vision).