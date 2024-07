Drie gewonden na flinke botsing tussen twee auto's

Twee auto's zijn woensdagavond met elkaar in botsing gekomen aan de John F. Kennedybaan in Lithoijen. Drie inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe.

De auto's raakten flink beschadigd bij de botsing. Een rode auto met daarin een man is met forse schade onderaan het talud tot stilstand gekomen. Hulpdiensten hebben het slachtoffer uit de auto gehaald. In de andere auto zaten volgens een 112-correspondent een moeder en dochter. Er werd een traumahelikopter opgeroepen voor het ongeluk. Alle drie de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Er werd een traumahelikopter opgeroepen voor het ongeluk (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).