Dwarsbomen verkoop voormalig kraakpand aan dj Tiësto kost Breda 1,5 miljoen

De gemeente Breda moet van de rechter een schadevergoeding van ruim anderhalf miljoen euro betalen aan vastgoedbelegger Marcel van Hooijdonk. De stad heeft, volgens het vonnis, ten onrechte de verkoop van een voormalig kraakpand aan de Catharinastraat geblokkeerd door onjuist, onvolledig en onrechtmatig te handelen. De beoogde kopers, onder wie de wereldberoemde dj Tiësto, haakten hierdoor af.

Een investeringsmaatschappij van Tijs Verwest (alias dj Tiësto) wilde in 2016 twee verwaarloosde panden van vastgoedbelegger Van Hooijdonk in de Catharinastraat 87-89 kopen en na een opknapbeurt meteen verhuren aan de stichting Villa Boerebont. Dat is een jongerenhulporganisatie in Breda die hij een warm hart toedraagt.

Hiermee zou het mes aan twee kanten snijden, want het leegstaande pand was in 2007 al eens gekraakt en een doorn in het oog van het gemeentebestuur. Burgemeester Paul Depla noemde het ook wel de 'rotte kies in de stad.' Een verhuur zou de leegstand oplossen en met (het niet meer bestaande) Villa Boerebont zou het een mooie, maatschappelijke functie krijgen. Er zou dan ook een (voorwaardelijke) koopovereenkomst gesloten zijn.

Onjuist, onvolledig en onrechtmatig

Maar het feest ging niet door nadat de investeringsmaatschappij van dj Tiësto met de gemeente Breda had gesproken, zo stelde de rechtbank in het hoger beroep al vast. Die gaf, zo valt te lezen in het arrest, tijdens de gesprekken onjuiste, onvolledige en daardoor onrechtmatige informatie. Onder meer over een wijziging in het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen. Die zouden volgens de gemeente niet afgegeven worden, waardoor de deal met Van Hooijdonk afketste.

In 2019 werden de twee aan elkaar grenzende panden opnieuw gekraakt, maar na enkele jaren zijn de krakers inmiddels weer weg. Van Hooijdonk had de gemeente toen al aansprakelijk gesteld en gedagvaard.

Dure grap

De manier van handelen van de gemeente in 2016 en 2017 blijkt nu een dure grap te zijn geweest. De rechter heeft 17 juli jongstleden vastgesteld dat Breda hierdoor een schadevergoeding van ruim 1,5 miljoen euro moet betalen aan vastgoedbelegger Marcel van Hooijdonk. Eerder weden daarvoor ook ambtenaren onder ede verhoord.

"Het heeft veel tijd en energie gekost om de waarheid boven tafel te krijgen", zegt die. "Ik ben opgelucht dat we onder dit dossier nu een streep kunnen zetten en hoop dat we op korte termijn een mooie invulling aan dit pand kunnen geven. Van mijn kant staat de deur in ieder geval wijd open."

In een reactie wil de gemeente voorlopig nog niet veel kwijt: "Het vonnis is bij ons bekend en we bestuderen het", zo laat een woordvoerder weten.

De perikelen rond de verkoop van het voormalige kraakpand aan de Catharinastraat staan niet op zichzelf. De gemeente en Van Hooijdonk, die meerdere panden in de stad bezit, hebben al jaren een stroeve relatie en vliegen elkaar met regelmaat juridisch in de haren. De twee panden aan de Catharinastraat staan -in vervallen staat- nog altijd leeg.