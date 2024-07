Brand in automaterialenzaak, appartementen boven het bedrijf ontruimd

Bij een bedrijf in automaterialen aan de Friezenkampstraat in Eindhoven is donderdagochtend brand uitgebroken. Uit het pand kwam zwarte rook en de mensen die in appartementen boven het bedrijf wonen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer meldde rond kwart voor tien dat de brand waarschijnlijk onder controle is.

De straat is door de politie helemaal afgezet en staat vol met voertuigen van hulpdiensten. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen naar het pand gekomen. Buiten was er vooral rook te zien. Brandweerlieden richtten zich na het bestrijden van het vuur op het verdrijven van de rook uit het gebouw. Wat er precies in brand heeft gestaan, is niet duidelijk. De deur van het gebouw werd zo veel mogelijk dicht gehouden zodat er geen zuurstof bij het vuur kon komen.

De brandweer voert overleg (foto: SQ Vision).

Er is ook een hoogwerker bij het gebouw aanwezig (foto: SQ Vision).