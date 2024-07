François reed beste vriend dood na avondje stappen, 1,5 jaar cel geëist

Een leuke avond stappen eindigde in december 2022 in een tragedie. François L. (28) uit Breda bracht zijn vriend Christiaan Vrolijk (24) op de vroege zondagmorgen naar huis, maar crashte op de Heerbaan in Breda. Zijn beste vriend kwam daarbij om het leven. François overleefde het ongeluk en dat mag een wonder heten, gezien de ongelooflijke ravage.

François reed met een Peugeot met 146 kilometer per uur over de Heerbaan op 11 december 2022. Het was half zeven in de ochtend. Zelf weet François er niks meer van, maar getuigen zagen hem door de stad razen. Zo haalde hij een vrouw in, die verklaarde dat ze de auto op de rechte weg in een flits voorbij zag komen en in no time zag verdwijnen.

Bij de kruising van de Heerbaan met de Nieuwe Inslag kon François de bocht niet meer houden. Hij raakte een stoeprand, een verkeerszuil en een reclamebord en eindigde op een lantaarnpaal. Die spleet de Peugeot helemaal open aan de bijrijderskant en raakte zijn beste vriend.

In het ziekenhuis hoorde François dat zijn beste vriend was overleden. Sindsdien leeft hij in een nachtmerrie en er gaat ook geen dag voorbij dat hij niet aan dat fatale ongeluk denkt, zo vertelde hij.

De emoties bij François zitten nog diep en regelmatig moest hij tijdens de zitting even pauzeren om weer op adem te komen. Hij snapt nog steeds niet dat hij zo hard heeft gereden. “Dat is niks voor mij”, zo vertelde hij met veel spijt. Hij had ruim twee keer te veel alcohol in zijn bloed toen hij met een noodvaart crashte, maar zelf vond hij dat hij wel kon rijden. Na een lange stapavond had hij immers een paar uur in de auto geslapen, terwijl twee vrienden nog bij iemand wat aan het drinken waren.

“Ik haat mezelf om dat moment”, vertelde hij aan de rechters. “Iedereen moet verder zonder Christiaan en dat krijg ik elke dag voor m’n kiezen. Als het even rustig is, schiet dat weer door m’n hoofd. Ik ben verschrikkelijk idioot geweest. Zoiets kun je niet goed maken. Ik had liever gehad dat ik dood was in plaats van hem.”