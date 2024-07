Moment van de waarheid voor motorcrosser Herlings: 'WK-titel kan nog'

Jeffrey Herlings maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de MXGP. De motorcrosser uit Oploo staat derde in het klassement, maar heeft zijn concurrenten Jorge Prado en Tim Gasjer in het vizier. Dit weekend is in Lommel de Grand Prix van Vlaanderen en volgens Herlings kan die een sleutelrol hebben: "Daar ligt voor mij het moment van de waarheid."

Ronald Strater Geschreven door

De spanning loopt al flink op in de MXGP. Met nog zeven GP's voor de boeg is de titelstrijd nog geen uitgemaakte zaak. Herlings staat vijfenvijftig punten achter op de nummer één, maar wordt met de week sterker en sneller. De laatste acht wedstrijden eindigde hij dan ook op het podium. "Een wereldtitel is nog altijd mogelijk", zegt Herlings. "Maar dan moet wel alles gaan kloppen. Een hele hoop ligt aan komend weekend in Lommel. Als ik er punten ga verliezen, wordt het heel moeilijk. Maar als ik win en Gasjer het ietsje minder doet, dan is er zeker nog kans. Stel dat ik vijftien punten inloop, dan is dat hoopgevend. Het geloof is er zeker nog wel en ik ga er mijn best voor doen."

"De valpartijtjes stellen niks voor, maar kosten veel kracht."

En waarom zou dat niet lukken? De motorcrosser uit Oploo is een echte zandrijder en voelt zich als een vis in het water op het circuit in Vlaanderen. Bovendien maakt Herlings, na een lastige seizoenstart, momenteel weer veel indruk. Bijvoorbeeld afgelopen weekend tijdens de GP in Tsjechië met een dijk van een inhaalrace in de tweede manche. De snelheid is er, maar helaas breken kleine valpartijen en matige starts hem op. Te vaak moet de vijfvoudig wereldkampioen in de achtervolging. "Ik verspil er met name een hoop energie mee", vertelt Herlings. "De valpartijtjes stellen niks voor. En het zijn er ook niet heel veel, maar dat kost wel kracht. Afgelopen zondag was ik de snelste, maar word ik toch derde." "Ik heb de laatste vijf wedstrijden de snelheid om de GP's te winnen", vervolgt hij. "Uiteindelijk win ik er maar twee en dat is dan jammer. En daar kan ik alleen maar mezelf de schuld van geven."

"Ik denk er niet teveel over, want er moet gewoon gewonnen worden."