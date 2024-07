Het Peter-mysterie houdt velen bezig: 'Vraag het me al vijf jaar af'

Wie is toch die mysterieuze Peter, over wie langs de A2 graffiti-teksten zijn geschreven? Velen vragen het zich al jaren af als ze over de snelweg richting Eindhoven rijden. Op een bord staat al jarenlang de kreet 'Welkom thuis Peter'. Een witwasser, een kunstenaar of toch Peter Gillis? Tientallen mensen denken te weten om welke Peter het ging. Het verlossende antwoord lijkt nabij.

Na een bericht van Omroep Brabant blijken tientallen mensen zich hier al jaren mee bezig te houden. "Dit vraag ik me al vijf jaar iedere dag af", zegt Shelly bijvoorbeeld. Sommigen vinden het bord een fijn aanzicht. "Het is niet voor mij bedoeld, maar ik vind het altijd wel prettig thuiskomen", stuurt een van de vele Peters ons.

Peter wordt al jarenlang verwelkomd in Eindhoven. Al was schijnbaar niet iedereen blij met zijn komst. Op een ander bord, wanneer je vanaf de A2 oprit 30 richting het centrum oprijdt, is 'Rot op Peter' gespoten. Dat er dus ene Peter was die terugkeerde naar Eindhoven moge duidelijk zijn. Maar over wie gaat het dan? En waarom?

Volgens Wim gaat het helemaal niet om een echte Peter. De boodschap zou zijn geplaatst door iemand die vaker dit soort mysterieuze kreten in de omgeving van Eindhoven neerzet. "De kunstenaar wil mensen met dit soort situaties aan het mijmeren brengen. In je hoofd maak je een verhaal", verklaart Wim op Facebook. Dat kan natuurlijk, al wijzen meerdere mensen toch naar een échte Peter.

Zo zou het volgens Thijs om Peter Koelewijn gaan. Deze Eindhovense rocklegende besloot in 2017 vanuit Soest terug te verhuizen naar Brabant. Al werd het geen Eindhoven, maar Vessem waar de zanger ging wonen. De vraag is dus of hij het 'Welkom thuis Peter'-bord ooit heeft gelezen. De terugkeer van Peter Koelewijn was ook van korte duur, want een jaar later verhuisde hij naar Het Gooi. Misschien dat iemand het daar niet mee eens was en vervolgens de kreet 'Rot op Peter' op een bord kalkte?

Nee, twee mensen zeggen zeker te weten dat het toch echt om een andere Peter gaat. Peter B. uit Eindhoven wordt door hen genoemd. Hij werd in 2015 samen met een vriend opgepakt in Frankrijk en veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf voor witwassen. "Toen hij vrijkwam, stond die tekst op het bord", schrijft een tipgever. Een ander zegt in Grave met deze Peter in de gevangenis te hebben gezeten en ook zeker te weten dat het om hem gaat.

Voor wie van al deze Peters was de boodschap echt? Misschien zullen we het wel nooit weten. Laat het ons gerust weten als jij het verhaal achter deze Peter-kreten kent.